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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة في التاريخ| سمير فرج يكشف مفاجأة عن الانتخابات التركية.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن تركيا دولة آسيوية أوروبية.

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وأضاف الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تركيا دولة شرق أوسطية، ودولة إسلامية، وتعتبر من أكبر 4 دول في المنطقة، لذلك مصر تهتم بتركيا وبما يجري فيها".

 

وأشار الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "تركيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي بها قاعدة أمريكية".

 

أول مرة في تاريخ تركيا تشهد الانتخابات التركية جولة إعادة

وتابع الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "أول مرة في تاريخ تركيا تشهد الانتخابات التركية جولة إعادة، ونسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 87%  وهي نسبة كبيرة جدا"، مشيرا: "جولة الإعادة كانت بين أردوغان وأوغلو وانتهت بفوز أردوغان".


وأوضح الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "في جولة الإعادة الذين حضروا الانتخابات أقل من الجولة الأولى"، لافتا: "أردوغان اعتمد على أصوات الإسلاميين، وأيضا اعتمد على أصوات سكان مدن الزلزال، فضلا عن أنه قوي الكاريزما".
 


وكشف أسباب خسارة أوغلو، قائلا: "خسر لأنه لم يعرض خطة للنهوض الاقتصادي بالبلاد، فضلا عن أنه ركز فقط على الهجوم على أردوغان، وهو من العلويين وليس من الشيعي، وكاريزما أقل من أردوغان، وركز على طرد اللاجئين السوريين، وضم كل الأحزاب المعارضة لذلك لم يصوت له معظم الأكراد".

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