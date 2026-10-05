إبراهيم فايق: حسام وإبراهيم حسن قادران على تحويل أي مباراة ودية إلى مواجهة قوية

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن وجود حسام وإبراهيم حسن على رأس الجهاز الفني يجعل أي مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا.

وقال إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»: «مباراة مصر وجنوب إفريقيا كانت ودية، هي آه ودية، وتشعر إننا عارفين إنها ودية لكنها مكانتش ودية».

وأضاف: «وجود كابتن حسام وإبراهيم في منتخبنا الوطني قادر وكفيل إنه يحول أي مباراة من ودية لرسمية وقوية جدًا جدًا، كان فيها إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة».

وتابع: «ميزة الوديات إنك بتلعب منها كل حاجة، وبتشوف نفسك أنت في أنهي حتة دلوقتي».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف الفوز لصالح منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير، لتنتهي المباراة بفوز منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.