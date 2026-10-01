إبراهيم فايق يدافع عن مصطفى شوبير بعد خطأ جنوب إفريقيا: واحد من الحراس الكبار

دافع الإعلامي إبراهيم فايق، عن مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، بعد الخطأ الذي ارتكبه خلال مواجهة جنوب إفريقيا الودية، مؤكدًا أن الحارس يمتلك إمكانيات كبيرة، وأن مثل هذه الأخطاء واردة في كرة القدم.

وقال إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»: «مصطفى شوبير واحد من الحراس الكبار، الخطأ كان مركب بين خط الضهر ومصطفى شوبير، عادي جدًا جدًا بتحصل، وحراس كتير بيبقى عندهم سوء توفيق».

وأضاف: «ممكن يبقى آه تحس إن عنده ثقة زايدة وهو خارج، بس ده طبيعي، أنت بتتعلم من كل لحظة، وده ميأثرش في مصطفى، لأنه حارس كبير وعنده عقلية وطريقة يقدر يتعامل من خلالها مع الأخطاء».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف الفوز لصالح منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير.