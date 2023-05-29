هل تنتهي الأزمة الروسية الأوكرانية قريبا؟ .. سمير فرج يُجيب.. فيديو

رد الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على سؤال "هل ستنتهي الأزمة الروسية الأوكرانية قريبا؟".

وقال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سلام في الفترة القادمة، لكن فوجئنا أن أمريكا تصعد أعمال القتال بتدعيم أوكرانيا بطائرات قتالية".

وأشار المفكر الاستراتيجي،: "تزويد أمريكا بطائرات لأوكرانيا يعني أن أمد الحرب سيطول"، موضحا: "الحرب ستستمر ولن تنتهي حاليا".

وأوضح الدكتور سمير فرج: "ما تقوم به أمريكا وحلف الناتو يزيد فترة الحرب، ويستنزف روسيا اقتصاديا".