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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختبار القبة الحديدية.. سمير فرج يكشف مفاجأة عن العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في غزة خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

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قال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  إسرائيل استخدمت نظام جديد في الهجوم على قطاع غزة ".

أضاف سمير فرج :"  نتنياهو يرغب في اختبار  القبة الحديدية بعد تطويرها، وبالتالي قام بالهجوم على القطاع ".

 

وتابع سمير فرج :"   المقاومة الفلسطينية تقوم بتطوير نفسها بشكل كبير، والفلسطينيين قاموا بتدشين  أنفاق أسفل غزة للتحرك بالصواريخ  كي تكون بعيدة عن أعين قوات الاحتلال، وإسرائيل ترغب في التعرف على حجم التطور في المقاومة الفلسطينية ".


وأكمل سمير فرج :"  الاحتلال الإسرائيلي  يرغب في استنزاف مخزون الصواريخ المتواجدة لدى  الفصائل الفلسطينية ".

سمير فرج غزة الاحتلال قطاع غزة اخبار التوك شو

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