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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل إطلاق 40 رشقة صاروخية على مستوطنات غلاف غزة

فلسطين
فلسطين

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، الأوضاع في المستوطنات الإسرائيلية عقب إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية صواريخ تجاه عدة مستوطنات، ردًا على استهداف إسرائيل قيادات بحركة «الجهاد» إن فصائل المقاومة الفلسطينية أمطرت سماء إسرائيل بالصواريخ ، الأمر الذي أدى لاشتعال الكثير من الحرائق في عدة مستوطنات جراء الضربات الصاروخية.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط 40 رشقة صاروخية على عدة مستوطنات في الأراضي المحتلة، موضحة أن التقديرات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، تؤكد أن الصواريخ المرسلة إلى مستوطنات غلاف غزة اتسع مداها ووصلت إلى 30 كم زيادة عن الكيلومترات التي عادة تستهدفها الفصائل.

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أنه نتيجة لهذه الأمور دوت صافرات الإنذار في هذه المناطق، وهناك أضرار كبيرة جدًا ناجمة عن الصواريخ، وهناك حرائق في عدة مستوطنات جراء سقوط الصواريخ عليها، كما ذكرت أن  القوات الإسرائيلية ذكرت أن هذه الرشقات الصاروخية تأتي ردًا على الغارات الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية على عدة مناطق بغرب غزة تحديدًا.

وتابعت: «تم منع المستوطنين من التجول داخل مستوطنات غلاف قطاع غزة خوفًا من سقوط الصواريخ المضادة للدروع التي تسبب مقتل المستوطنين»

الأراضي المحتلة الرشقات الصاروخية الضربات الصاروخية الصواريخ القاهرة الإخبارية المستوطنات الاسرائيلية

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