مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.. شاهد

قالت منى عوكل، مُراسلة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، إن السُلطات الإسرائيلية، طالبت سكان مستوطنات غلاف غزة بالتزام منازلهم؛ تحسبًا لهجمات صاروخية من القطاع، موضحة أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بيت حانون شمال قطاع غزة وتم تدميره بالكامل.

وأشارت «عوكل»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن فصائل المقاومة أكدت أن الرد لم يأت بعد، وإسرائيل تخشى تنفيذ عمليات نوعية واستهداف جنود جيش الاحتلال على الحدود الفاصلة معهم، مُضيفة أن هناك إغلاقًا كاملًا لجميع مناحي الحياة وإغلاق المنافذ.

وأكدت أن هناك توترات واحتياطات أمنية مُشددة من قبل قوات الاحتلال، ومن المُتوقع انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة بالكامل؛ بسبب منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.