سر إقدام إسرائيل على قصف غزة.. سمير فرج يكشف التفاصيل

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في غزة خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد": "إسرائيل بدأت العملية العسكرية على قطاع غزة من خلال استخدام 40 طائرة وقاموا بتنفيذ عمليات استهداف قيادات من قادة سرايا القدس".

وأضاف سمير فرج :" العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يحدث بشكل مفاجيء، وإسرائيل كانت تستفز مشاعر الفلسطينيين واقتحموا المسجد الأقصى أكثر من مرة ".

وتابع سمير فرج :" نتنياهو قام بتكوين حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل وأصدر قانون إصلاح القضاء الإسرائيلي ، والشارع الإسرائيلي رفض هذا الأمر وخرج في مظاهرات ".

وأكمل سمير فرج :" نتنياهو نفذ الهجوم على قطاع غزة من أجل ابتعاد الشارع الفلسطيني عن ملف إصلاح القضاء في إسرائيل"، مضيفا:" نتنياهو يريد اختبار تحديث القبة الحديدية ".