أمضى حياته يجمع ثمنه.. بكاء مسن فلسطيني بعدما دمر الاحتلال بيته| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو عبر موقع "تويتر"، لرجل فلسطيني مسن من قطاع غزة يقف أمام بيته ويبكي بعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزله.

ويظهر الفيديو حجم الآلم الذي يشعر به المسن الفلسطيني، بسبب تدمير بيته الذي أمضى حياته وشاب شعره وهو يجمع في ثمنه، فلما بناه قام الاحــتــلال بقصفه وتدميره.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منازل الفلسطينيين والمستشفيات أيضاً في غزة، حيث أن هناك بيوت اشتعلت وأطفال في حالة هلع ومنازل محيت في ثوان بسبب هذا القصف الإسرائيلي الغاشم.

ووصلت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلي 33 شهيدا حتي الآن بينهم 6 أطفال و 6 من قادة حركة الجهاد الإسلامي، في المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل حيث تسببت في دمار بعض المنازل وأدت إلي مقتل إسرائيلي.



