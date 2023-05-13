استشهاد شاب فلسطيني بعد إدعاءات الاحتلال لتنفيذه عملية طعن جنوب غرب جنين

أفادت وسائل العبرية، مساء اليوم الأحد، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز "ام الريحان" العسكري جنوب غرب جنين.

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن في عند حاجز "ام الريحان" قرب مستوطنة شاكيد.

وبحسب التفاصيل الأولية، ادعت الصحيفة العبرية أن الشاب ركض بالسكين باتجاه جنود الاحتلال، لافته إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص عليه وقتلته.

من جانبه، قال رئيس مجلس قروي طورة طارق كبها لوكالة "وفا"، إن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الريحان" العسكري قرب مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراض قرية طورة، أطلقوا النار على شاب عن مروره على الحاجز، وأصابوه بجروح خطيرة، وتركوه ملقى على الأرض.

ووصلت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلي 33 شهيدا حتي الآن بينهم 6 أطفال و 6 من قادة حركة الجهاد الإسلامي، في المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل حيث تسببت في دمار بعض المنازل وأدت إلي مقتل إسرائيلي.