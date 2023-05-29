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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أحمد الطاهري يناقش محفزات الاستثمار والأمن الغذائي بـ"كلام في السياسة"

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" ستدور حول ملفين مهمين، الأول هو الاستثمار، ومحفزات الاستثمار، وتأثير النقاشات الدائرة في الحوار الوطني في تحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف خلال تقديمة برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حلقة اليوم أيضا ستتناول ملفا بالغ الأهمية والحيوية، وهو ملف الأمن الغذائي، حتى المصطلح نفسه مرتبط بفكرة الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وإعادة صياغة رقعة زراعية.

ورحب الطاهري بضيوف الحلقة: الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة مليكة الدولة بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة.

https://www.youtube.com/live/gt9_1nXs-9c?feature=share

إتحاد مستثمري المشروعات أحمد الطاهري الاستثمار المحلي إكسترا نيوز الإعلامي أحمد الطاهري

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