«الزعتر» نبات ينشط الذاكرة ويحسن المزاج.. اعرف فوائده المذهلة

تعد عشبة الزعتر من بين النباتات والاعشاب البرية الهامة ، التي تنمو في الجبال وبين الصخور كنبات بري، ويمكن إكثاره وزراعته في المنازل ، حيث تكثر زراعة الزعتر في دول البحر الأبيض المتوسط.، ومن أهم الزيوت التي يحتوي عليها الزعتر، مادة الثيمول التي تمتلك خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات والبعوض.

كما يحسن تناول الزعتر مع بعض الأعشاب الأخرى، من أعراض الالتهابات والبلغم عند البالغين، كما تعمل أوراق الزعتر على تعزيز المناعة لغناها بفيتامين ج.

ويعد الزعتر من أشهر النباتات العشبية الطبيعية المميزة برائحتها الزكية الطيبة، والتي تستخدم في عديد من العلاجات الطبية والطهي،لءا فإن الزعتر ينشط الذاكرة ويحسن المزاج وتطهير المسالك.

ويستخدم أبناء سيناء، الزعتر، في مختلف المأكولات، فهم خبراء في معرفة فوائد الزوبع أو الزعتر، وطرق استخدامه في العلاج الشعبي لما له من فوائد كبيرة على الصحة.. حيث تنمو على أرضها مئات الأنواع من الأعشاب الطبية والعطرية المفيدة.

الزعتر يحمي القلب

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية ، أن عشبة الزعتر تساعد في تطهير المسالك البولية ، كما أنّه يسكّن المغص ويدرّ البول ويطرد الأملاح والترسبات والسموم من الجسم.

كما أن عشب الزعتر قد يساعد في تخفيض نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويحمي القلب من أمراضه الخطيرة كالجلطات وتصلب الشرايين، كما أنّه يعمل على تخفيض ضغط الدم المرتفع، ويعتبر مخفضاً لدرجات الحرارة العالية في الجسم والتي ترافق الحمى والأمراض .



وتعد عشبة الزعتر علاجا فعالا للسعال ويعالج التهاب القصبات الهوائية والربو التحسسي كما يطرد البلغم. ويحفّز أداء الجهاز المناعي ويساعده على مقاومة الأمراض ، كما يعدّ مسكناً قوياً للآلام ومنشّطاً للدورة الدموية . ويفيد في علاج التهابات المفاصل الروماتزمية.

وقد أجريت دراسة على الفئران تشير إلى تأثير الزعتر البري على خفض مستويات ضغط الدم، حيث كانت استجابة الفئران مشابهة للمصابين بارتفاع ضغط الدم .

ويحتوي الزعتر على مركب يدعى الكارفاكرول الذي يزيد من تراكيز هرومي السيروتونين ، والدوبامين اللذان يعملان على تحسين الحالة المزاجية لدى الإنسان.

ويساعد الزعتر في علاج التهاب الشعب الهوائية، فـ زيت الزعتر المستخلص من أوراق النبات يعتبر وصفة طبيعية تساعد على علاج أعراض إلتهاب الشعب الهوائية، مثل السعال ، الحمّي و البلغم.

ويعد الزعتر غنيا بالفيتامينات الهامة للجسم ، خاصةً فيتامين أ و فيتامين ج ، مما يزيد من فرصة استخدامها لمقاومة البرد.

كما تساعد عشبة الزعتر في تحسين كفاءة الجهاز التنفسي وتخلص الجسم من الاملاح المتراكمة والزائدة، ويستخدم الزعتر، أيضاً كنوع من أنواع التوابل.

كما يقلل الزعتر من الالتهابات والتهيج الذي يصيب البشرة، مثل: الأكزيما، وحب الشباب نظرًا لخصائصه التي تحارب البكتيريا المُسببة لحب الشباب.

طارد للسموم

فهو يعمل على طرد السموم والاملاح المتراكمة والزائدة في الجسم ، وهو أحد الأعشاب المستخدمة بشكل كبير في الطب العربي، وينمو بشكل عفوي في المناطق المحيطة بالبحر المتوسط.

ويعد الزعتر عشب بري .. يحسن كفاءة الجهاز التنفسي وتخلص الجسم من الاملاح المتراكمة والزائده

وأثبتت الدراسات أن الزعتر من الأعشاب المهمة للمرأة خلال فترة الحمل، فهو آمن للحوامل والمرضعات عند استهلاكه غذائيًا بكميات معتدلة.



ويعمل الزعتر الأخضر، يعمل على تنشيط الذاكرة وينصح بتناوله على شكل شاي بعد الإفطار أو مع زيت الزيتون على السحور، لأنه يحسن المزاج ويساعد على النوم.

مغلي الزعتر

عند تحضير مغلي عشبة الزعتر لمدة دقائق ثم شرب المنقوع مرتين إلى ثلاث مرات يومياً مع إضافة ملعقة من العسل الطبيعي لتحلية مذاقه الحار… حيث ان مغلي الزعتر كذلك في تطهير الأمعاء من الجراثيم والطفيليات والفطريات التي تسبّب الإسهال ، ويساعد كذلك في تحسين عملية الهضم ويمنع تكوّن الغازات ، ويزيد من امتصاص المواد الغذائية الأخرى في الأمعاء.

ويستخدم الزعتر كتوابل وله صفات علاجية كثيرة ، كما يدخل في الكثير من المنتجات ، وتتبيل اللحوم ، وله فوائد طبية عديدة منها : طرد الغازات من المعدة ، ويعمل على امتصاص المواد الغذائية بشكل افضل ، ويطرد الفطريات والطفيليات كالأميبا المسببة للدوسنتاريا ، كما يحتوي علي مضادات اكسدة طبيعية .