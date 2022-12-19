المر..عشبة لمعالجة التهابات المفاصل والحروق وأمراض الكبد | تعرف على فوائدها

عشبة المر هي واحدة من أقدم العناصر للتداوي في العالم، وكانت تستخدم في الوصفات البدائية، ولا تزال تدخل في عدد من التركيبات الكيميائية لبعض الأدوية، كونها تمتلك خصائص شفائية مهمّة. فعشبة المر تخفف من التهابات المفاصل وتعالج الحروق وأمراض الكبد .

وقال الدكتور أمين عبد الكريم صيدلي، ان عشبة المر تخفف من التهاب المفاصل ، ذلك بعمل كمادات من مطحون المر مع زيت الزيتون، كما تخفف من أمراض الجهاز التنفسي ، من خلال تناول ملعقة زيت المر مع كوب ماء دافئ وتخفض نسبة الكولسترول في الدم، وتنظم نسبة السكر في الدم.

كما تعمل علي علاج الحروق والجروح بتناول ملعقة صغيرة من العسل الأبيض مع مطحون المر. وتعالج كذلك أمراض الكبد من خلال تنقيتها للجسم من السموم.كما تحدُّ من أمراض الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال ،عن طريق شرب منقوع عشبة المر، وتعالج مشاكل اللثة والتهاباتها.

ويعتبر المر مضادات أكسدة طبيعية، فهي تعمل علي الحماية من بعض أنواع معينة من السرطانات ، وهي تحدُّ من أمراض الرحم مثل الالتهابات والسرطانات، كما تقلل من إفرازات المهبل ،وتقلل كذلك من ألم الدورة الشهرية عندما تُشرب مرتين يومياً.



فوائد عشبة المر في التجميل

عشبة المر تحافظ على صحة البشرة وجمالها ، وهي علاج لقشرة فروة الرأس، وكذلك تنعيم الشعر وتقليل تقصفه وتساقطه ، وذلك بتدليك جذور الشعر بزيت المر ولفه بمنشفة ساخنة لبعض الوقت، من ثمَّ شطفه بالماء، علاوة علي الحفاظ على صحة وجمال البشرة، وتقليل ظهور النمش في البشرة، والحدّ من رائحة العرق الكريهة ، بوضع خليط مطحون من المر والشبة.



فوائد زيوت عشبة المر العلاجية



ويعتبر المر مضادات أكسدة طبيعية، فهي تعمل علي الحماية من بعض أنواع معينة من السرطانات. وهي بخور طبيعي؛ نظراً لرائحة الشجرة الزكية.. وهي تحدُّ من أمراض الرحم مثل الالتهابات والسرطانات، كما تقلل من إفرازات المهبل ،وتقلل كذلك من ألم الدورة الشهرية عندما تُشرب مرتين يومياً.



وقد وجدت دراسة مخبرية أن زيت المر كان أكثر فاعلية من فيتامين إي E، أحد مضادات الأكسدة القوية، في محاربة الجذور الحرة.

وفي دراسة أجريت على الحيوانات، ساعد زيت المر على حماية الكبد من الأضرار المؤكسدة التي يسببها الرصاص بما يتناسب بشكل مباشر مع كمية المر التي تعطى قبل التعرّض للرصاص. تابعي المزيد: فوائد الشاي الأخضر على الريق مذهلة في حرق الدهون وحماية الجسم من الأمراض.



أضرار عشبة المر



لا يُنصح بتناول عشبة المر للمرأة الحامل؛ لأنها قد تسبب الإجهاض، وذلك لتأثيرها في توسيع الرحم.

و لا يجب تناول عشبة المر بدون سابق استشارة للطبيب؛ كونها تتعارض مع بعض الأدوية، فهي قد تضاعف تأثير الدواء، مما يتسبب في نتائج عكسية، مثل مرضى السكري، قد تنخفض نسبة السكر لدرجة تعرّض حياة المريض للخطر.

كما أن تناول المر قبل الخضوع لعملية جراحية قد يؤثر على نسبة السكر في الدم. لذا، يُنصح بالتوقف عن تناول عشبة المر قبل أي عملية جراحية بأسبوعين.

و للمر بعض الآثار الجانبية؛ مثل الإسهال، وتهيج أغشية العين واستعمال المر في فترة الدورة الشهرية يزيد من تدفق الدم وقد يساهم في حدوث نزيف.

