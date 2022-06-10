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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ماسك الرؤوس السوداء بالطماطم والعدس

الرؤوس السوداء
الرؤوس السوداء

تعد الرؤوس السوداء من أكثر المشكلات شيوعا بين بين النساء والفتيات وهى من أكثر المشكلات التي تدمر جمال البشرة والوجه.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك الرؤوس السوداء بالطماطم والعدس وذلك وفقا لما جاء فى موقع "بولد سكاي".

بالنعناع .. طريقة عمل ماسك الرؤوس السوداء

طريقة سهلة لتنظيف الوجه بالبخار وإزالة الرؤوس السوداء للبشرة العادية والمختلطة والجافة

مكونات ماسك الرؤوس السوداء
ملعقة كبيرة عصير طماطم 
ملعقة كبيرة عدس أحمر مطحون
1 ملعقة كبيرة جل الصبار

طريقة عمل ماسك الرؤوس السوداء:
في وعاء زجاجي ضعي عصير الطماطم وضعى مسحوق العدس وجل الصبار واخلطيهم جيدًا. 


ضعي الخليط على  الرؤوس السوداء واتركه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد. 


كرري هذا العلاج كل يوم فى الليل للحصول على أفضل نتيجة والتخلص من  الرؤوس السوداء سريعا.

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