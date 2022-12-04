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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج التهاب المفاصل.. فوائد علك اللبان المر

فوائد علك اللبان
فوائد علك اللبان المر

ما هي فوائد علك اللبان (المر)؟ يحتوي علك اللبان على مواد يمكنها علاج التهاب المفاصل وتحسين عملية الهضم. 

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اكتشف فوائد اخري لعلك اللبان
منذ مئات السنين استخدم الناس مواد طبيعية لتحسين صحة الفم والمعدة، ومن تلك المواد هو علك اللبان؟ فما هو؟ وكيف يمكن تحضيره؟

قال الدكتور جودة محمد أخصائي التغذية يعرف علك اللبان، إنه منتج مطاطي يستخرج من شجرة تسمى اللبان، يستخدم في الطب الهندي لمئات السنين، حيث يقدم فوائد صحية كبيرة.

وأوضح من خلال منشور له عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن علك اللبان يكتسب فوائد هائلة لعلاج التهاب المفاصل وتحسين عملية الهضم، والتقليل من أعراض الربو وتحسين صحة الفم، وفوائد أخرى.

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