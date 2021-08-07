عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية التعرف على أمراض الرحم

أمراض تصيب الرحم
أمراض تصيب الرحم

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن المنظار التشخيصى يستخدم من أجل تشخيص أي مشكلة قد يكون الرحم مصاب بها، حيث يقوم الطبيب بإدخال أنبوب مع كاميرا يتمكن من خلاله من رؤية الرحم والمبايض وقناة فالوب من الداخل، ويتم إدخال هذا الأنبوب من خلال إحداث فتحة أسفل منطقة السرة بالعادة.

txt

9 نصائح لعلاج آلام الدورة الشهرية نهائيا

txt

استشارى أمراض النساء: البويضة تتحكم فى رحم السيدة وبطانة الرحم تستقبل الجنين

وقال الدكتور الملا في تصريحات صحفية، أن منظار الرحم العلاجي يهدف إلى علاج مشكلة قد تم تشخيصها عن طريق منظار الرحم التشخيصي، وبشكل عام يقوم الطبيب باستخدام المنظار العلاجي بعد الكشف عن مشكلة في التشخيصي على الفور وبالوقت ذاته حتى لا تخضع المريضة لعمليتين مماثلتين.

وأوضح، تستعمل عملية المنظار إما للوصول لتشخيص معين أو للقيام بتدخل جراحي ضروري في منطقة البطن أو الحوض، وبالنسبة للحالات التي يتم فيها اللجوء لعملية المنظار مثل استئصال الأورام أو الأكياس أو تشخيص أو استئصال أكياس المبايض أو تشخيص أو علاج بطانة الرحم المهاجرة، أو استئصال جزء من الأمعاء.

وتابع الدكتور أحمد عاصم الملا أن من ضمن الأسباب التي تؤدى لإستخدام المنظار التشخيصى أو العلاجى تشخيص أسباب العقم لدى النساء أو أخذ خزعة وتقييم بعض حالات السرطان، وخاصةً سرطانات الجهاز التناسلي وتشخيص أسباب ألم الحوض واستئصال المبيض أو الرحم أو قنوات فالوب، ومعرفة أسباب كثافة الدورة الشهرية غير الطبيعية.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا، أن هناك مميزات لمنظار الرحم وفوائده فقد يوفر تشخيص دقيق أكثر من طرق تشخيصية أخرى مثل الأشعة أو التحاليل، ويمكن القيام به في العيادات المجهزة بدون الحاجة للذهاب للمستشفى، ومضاعفاته نادرة الحدوث مقارنة بالعمليات الجراحية، كونه إجراء سريع يتم خلال نصف ساعة فقط، وتستطيع فيه المريضة الذهاب للمنزل في نفس اليوم.

وأشار، يساعد المنظار الرحمي في تشخيص حالات التشوهات الخلقية للرحم مثل وجود حاجز بتجويف الرحم، كما يساعد في تشخيص الأورام الليفية التي تؤثر على تجويف الرحم أو وجود إلتصاقات داخل تجويف الرحم وفي معظم هذه الحالات يمكن من خلاله إجراء الجراحة لإزالة السبب عن طريق المنظار.

الرحم منظار الرحم علاج العقم منظار الرحم العلاجي المبايض

موضوعات متعلقة

لـ مرضى الشرايين الطرفية.. إرشادات العناية بالقدمين

بعد إصابة صلاح عبد الله .. نصائح بعد التعافي من الأزمات القلبية

فوائد شفط دهون الظهر على الصحة العامة

دراسة: جرعة واحدة من لقاح فايزر كافية لمتعافي كورونا

ترشيحاتنا

كانت بتخلينا نختم القرآن يوميا.. نهال عنبر تنعى دلال عبد العزيز

الإسعاف عن نقل مصاب بسيارة نقل: مستشفى جنوب الوادي لم تبلغنا بالحالة

باريس سان جيرمان يفوز على تروا 2-1 في الدوري الفرنسي

الأهلي يتصدر من جديد .. ترتيب الدوري المصري

عوامل نفسية| استشاري يكشف أسباب انتشار ظاهرة قتل الأزواج.. فيديو

مواصفات السيارة تويوتا هايلكس HILUX الجديدة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا

تاج الدين: تجاوزنا موجة كورونا الثالثة.. ووصول شحنة من لقاحات جونسون اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ