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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس العاصمة الإدارية: 30 أسرة تعيش بالمدينة..وهذا موعد انتقال الحكومة بشكل كامل

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

كشف خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن سير العمل في مشروعات العاصمة .

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وقال عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  البنية الأساسية للحي الحكومي والوزارات جاهزة وبدأت الوزارات في الانتقال ".  

وأضاف:" مع نهاية شهر يونيو المقبل سوف تنتقل كافة الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ".

وتابع عباس:" مجلس النواب جاهز للعمل وفي دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر سوف يستقبل أعضاء مجلس النواب ".

ولفت:" لدينا حي سكني جاهز بالكامل وحوالي 30 أسرة مقيمة في العاصمة منذ اكثر من 6 شهور ".

وأكمل خالد عباس:" خدمات كثيرة تقدمها الدولة بشكل إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية وهناك تكامل بين كافة الجهات والهيئات الحكومية ".

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