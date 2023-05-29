رئيس العاصمة الإدارية: 30 أسرة تعيش بالمدينة..وهذا موعد انتقال الحكومة بشكل كامل

كشف خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن سير العمل في مشروعات العاصمة .

وقال عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" البنية الأساسية للحي الحكومي والوزارات جاهزة وبدأت الوزارات في الانتقال ".

وأضاف:" مع نهاية شهر يونيو المقبل سوف تنتقل كافة الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ".

وتابع عباس:" مجلس النواب جاهز للعمل وفي دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر سوف يستقبل أعضاء مجلس النواب ".

ولفت:" لدينا حي سكني جاهز بالكامل وحوالي 30 أسرة مقيمة في العاصمة منذ اكثر من 6 شهور ".

وأكمل خالد عباس:" خدمات كثيرة تقدمها الدولة بشكل إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية وهناك تكامل بين كافة الجهات والهيئات الحكومية ".