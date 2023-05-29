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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة حول العاصمة الإدارية.. ومفاجأة سارة للنادي الأهلي

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السعة الكاملة| مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد
أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، أن النادي الأهلي طالب من الكاف بالموافقة على السماح لـ 20 ألف متفرج لـ مباراة بالقاهرة أمام الوداد.

خالد عباس: الرئيس السيسي صاحب فكرة العاصمة الإدارية
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب فكرة العاصمة الإدارية، مطالبًا بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات على الدولة.

عمرو أديب يتحدث عن أكثر شيء يجعله سعيدا.. فيديو
أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يشعر بالسعادة الكبيرة عندما يري السياحة منتعشة، وتكون سعادته أكبر عندما تكون السياحة العربية أعلي.

على بالي| شاهد جزءا من حفلة شيرين بجدة وسط تفاعل الجمهور
عرض الإعلامي عمرو أديب، جزء من حفلة الفنانة شيرين عبد الوهاب، في جدة، وسط حضور جماهيري كبير.

ملكة المشاعر| عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ شيرين عبد الوهاب.. فيديو
وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة عاجلة لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا :" شيرين ملكة المشاعر بتغني دلوقتي في جدة.. عاوز ندي كل الدعم لشيرين".

10 ساعات لإجراء عملية جراحية.. تامر هجرس يكشف تفاصيل مرضه
قال الفنان تامر هجرس، إنه تعرض لحادث أثناء قيامه بإحدى الأنشطة الترفيهية منذ زمن، موضحاً "كنت بلعب لعبة زي التسلق علي الحبل كده ووقعت من فوق ٢٥ متر علي صخرة وأيديا اتعوروا وبقيوا علي العضم .. وبعدها بـ ١٥ سنة وقعت علي صخرة وحصل شرخ في عظمة بين الفقرات".

صبري عبدالمنعم: كل أصدقائي توفوا ومش هبطل تمثيل غير لما أموت.. فيديو
حل الفنان صبري عبدالمنعم، ضيفا على الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد 2".

شاهد| تعليق أحمد موسى لحظة رؤية العاصمة الإدارية من أعلى البرج الأيقوني
أبدى الإعلامي أحمد موسى، انبهاره بمشاهدة العاصمة الإدارية من أعلي البرج الأيقوني، قائلاً “الله الله علي المشهد”.

حقيقة ارتفاع أسعار القهوة .. المالية توضح
كشف رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، حقيقة زيادة أسعار القهوة خلال الفترة المقبلة.

نعيد النظر.. أبو العينين يطالب بدراسة تشريعات دخول وخروج السائحين
أذاعت الإعلامية عزة مصطفى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال موافقته على تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.


وسعت منه| نقابة الموسيقيين توضح حقيقة معاقبة أحمد سعد لظهوره بالبدلة الشفافة
كشف محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، موقف النقابة من الفنان أحمد سعد، بعد ارتدائه ملابس شفافة، خلال حفل له، بالمملكة العربية السعودية.

 

الإدارية الجديدة أحمد عبد الباسط الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان صبري عبدالمنعم الفنان تامر هجرس العاصمة الإدارية الجديدة السياحة العربية المهندس خالد عباس

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