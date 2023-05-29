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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على بالي| شاهد جزءا من حفلة شيرين بجدة وسط تفاعل الجمهور

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

عرض الإعلامي عمرو أديب، جزء من حفلة الفنانة شيرين عبد الوهاب، في جدة، وسط حضور جماهيري كبير.

وكانت شيرين تغني:" على بالي، و تفاعل الجمهور مع الأغنية، وكانوا يغنون مع شيرين، وسط فرحة وسعادة كبيرة".

وقال الإعلامي عمر أديب، أن :" يارتنى كنت قاعد وسط الجمهور.. و الكل سمع أغنية 100 مرة، لكن الجميع يسعد بالاستماع لـ شيرين".

وكشف أن حفلات شيرين ناجحة، وأنه سعيد بالفن المصري، الذى ينتشر فى جميع الدول.

 وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة عاجلة لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا :" شيرين ملكة المشاعر بتغني دلوقتي في جدة.. عاوز ندي كل الدعم لشيرين".

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن شيرين عبد الوهاب نشطت مرة أخري، وهى تقدم حفلات قوية، وهي الآن تقيم حفلة فى جدة.

ولفت إلى أن جميع المقاعد ممتلئة، وأنه لا يوجد كرسي، فارغ، وأن الجميع مستمتع بـ حفلات شيرين.

وعرض عمرو أديب جزء من حفلة شيرين في جدة، واستقبال الجمهور لها، قائلا :" عايز حفلات كثيرة لـ شيرين، وطالبها بعدم الجلوس مرة آخري".

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين شيرين عمرو أديب على بالى

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