حقيقة معاقبة أحمد سعد علي ظهور بالبدلة الشفافة..نقابة الموسيقيين توضح

كشف محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، موقف النقابة من الفنان أحمد سعد، بعد ارتدائه ملابس شفافه خلال حفل أقامه بالمملكة العربية السعودية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أي فنان يزور بلد أخرى ينشر فنه وفن بلده إلى الدولة التي يزورها.

وأكد أن الفنان يأتي له بعض الإحباط من الروتين فيلجأ إلى سلوكيات جديدة ربما تخالف العرف والتقاليد ولا يوفق في اختيار ملابسه الجديدة.

وأوضح محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن أحمد سعد لم يحالفه الحظ في اختيار الملابس، موضحا أن العقوبات تكون متدرجة وأول مرة لا تكون عقوبات كبيرة.

واشار محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين ، إلي أن أحمد سعد فنان محترم ولديه صوت قوي وكل الشعوب تحب تسمعه، وحب يجرب حاجة جديدة ولكنها وسعت منه.