شاهد| تعليق أحمد موسى لحظة رؤية العاصمة الإدارية من أعلى البرج الأيقوني

أبدى الإعلامي أحمد موسى، انبهاره بمشاهدة العاصمة الإدارية من أعلي البرج الأيقوني، قائلاً “الله الله علي المشهد”.

واصطحب خالد عباس، مديرشركة العاصمة الإدارية الجديدة، الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلي الدور الـ 74 بالبرج الأيقوني، قائلا:" هذا الدور للمشاهدة وتقدر من خلاله تشوف كل المدينة".

وقال موسى “سعر المتر في أرض العاصمة الإدارية كان بالفين جنيه وبعد فترة بـ 12 ألفا”.

وأضاف موسى، "شركة العاصمة الإدارية ستكون أكبر شركة تدفع ضرائب في مصر، فلوس تدخل الدولة من أرض كانت صحراء جرداء".