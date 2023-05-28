نعيد النظر.. أبو العينين يطالب بدراسة تشريعات دخول وخروج السائحين

أذاعت الإعلامية عزة مصطفى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال موافقته على تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وقالت خلال برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن اليوم شهد جلسة مناقشات ساخنة بمجلس النواب حول رسوم تنمية موارد الدولة والتى أقرتها وزارة المالية مقابل دخول المسارح وغيرها.

ولفتت إلى أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كان له كلمة مهمة حول هذا الأمر وأكد خلالها أن هذه الرسوم لا تؤثر ولا تستحق كل هذه الهالة التي يتحدث عنها البعض.

وأكدت أن النائب أبو العينين، تساءل خلال كلمته “لماذا يدفع السائح رسوما أثناء الدخول والخروج؟؛ علينا أن ندرس الأثر لهذا الأمر”.

وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الحكومة خلال كلمته، بدراسة كافة التشريعات التي تؤثر وتعيق دخول أو خروج السائحين، قائلا: هناك رسوم شكلها مسيء يجب أن نعيد النظر فيها.