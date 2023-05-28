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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نعيد النظر.. أبو العينين يطالب بدراسة تشريعات دخول وخروج السائحين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أذاعت الإعلامية عزة مصطفى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال موافقته على تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وقالت خلال برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن اليوم شهد جلسة مناقشات ساخنة بمجلس النواب حول  رسوم تنمية موارد الدولة والتى أقرتها وزارة المالية مقابل دخول المسارح وغيرها.

ولفتت إلى أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كان له كلمة مهمة حول هذا الأمر وأكد خلالها أن هذه الرسوم لا تؤثر ولا تستحق كل هذه الهالة التي يتحدث عنها البعض.

وأكدت أن النائب أبو العينين، تساءل خلال كلمته “لماذا يدفع السائح رسوما أثناء الدخول والخروج؟؛ علينا أن ندرس الأثر لهذا الأمر”.

وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الحكومة خلال كلمته، بدراسة كافة التشريعات التي تؤثر وتعيق دخول أو خروج السائحين، قائلا: هناك رسوم شكلها مسيء يجب أن نعيد النظر فيها.

أبو العينين وكيل مجلس النواب الإعلامية عزة مصطفى النائب محمد أبو العينين الموارد المالية للدولة النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب

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