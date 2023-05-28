صبري عبدالمنعم: كل أصدقائي توفوا ومش هبطل تمثيل غير لما أموت.. فيديو

حل الفنان صبري عبدالمنعم، ضيفا على الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد 2".

أكّد الفنان صبري عبد المنعم، وفاة كل أصدقائه القدامى، لدرجة أنه كلما تذكر أحدهم؛ تنهمر الدموع من عينيه من شدة ألم الفراق.

وقال صبري عبد المنعم، إنّه تربطه ذكريات عتيقة بأصدقائه القدامى مثل سعيد صالح، حينما كانت حالتهم المادية متواضعة في بداية التحاقهم بالتمثيل.

وردا على سؤال نهال طايل، بشأن أصدقاء البدايات، قال صبري عبد المنعم: «متقلبيش عليّ المواجع أنا ممكن أعيط قدامك دلوقتي».

وبيّن الفنان صبري عبد المنعم، أنه رغم مشاركته في 543 عملا؛ ما زال لديه الكثير من الأعمال التي يرغب في تجسيدها: «مش هبطل تمثيل غير لما أموت».