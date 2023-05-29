ديزني + تطلق العرض الأول من المسلسل التركي الأصلي Aktris حصريا

أعلنت ديزني + عن عرضٍ حصري للحلقات الثمانية من مسلسلها التركي الأصلي Aktris الأربعاء 31 مايو للمرة الأولى. ويضم المسلسل المرتقب الممثلة التركية بينار دينيز التي تتألق بأداءٍ مميز. وسيتوفر المسلسل بالدبلجة العربية السورية.

ويستعرض المسلسل Aktris قصة ياسمين ديرين (بينار دينيز)، الممثلة الشهيرة في تركيا والتي عاشت حياةً مزدوجة لسنوات. ويظهر الشخص الوحيد الذي يعرف هويتها السرية وهو سائقها الموثوق أحمد، حيث يدخلان معاً في بعض المواقف المريبة. وعندما تبدأ ياسمين بتلقي رسائل غريبة من رقم مجهول، يبدأ عالمها الذي تألفه بالانهيار.

المسلسل التركي Aktris

المسلسل التركي Aktris

ومن المقرر أن يلي مسلسل Aktris عرض الدراما الغامضة Arayış لأول مرة في 14 يونيو، حيث تتوفر أيضاً على المنصة بالدبلجة العربية. وتدور أحداث المسلسل حول نيسان، وهي امرأة تعيسة تعيش في المدينة الكبيرة وتحاول تعقب صديقتها التي فُقدت بعد حضورهما جلسة علاج معاً. وفي أثناء بحثها تصل إلى جماعةٍ مشبوهة لا تتمكن من الخلاص منهم.

وبالإضافة إلى المسلسلات الشهيرة، تقدم ديزني+ مجموعةً متنوعة من الأفلام التركية. ويمكن لمحبي الأفلام العائلية الاستمتاع بفيلم Özür Dilerim، حيث يلعب إبراهيم بويوكاك دور إركين، وهو حارس منارة غارق في الديون. ويقدم له جده طريقةً للخروج من قروضه لكن بشرط أن يتصالح مع أخيه المنفصل عنه أولاً.

ويتألق في الفيلم الكوميدي Bursa Bülbülü النجم آتا ديميرير، حيث يلعب دور جنكيز المغني المكافح الذي يعمل في حديقة بسيطة في بورصا. ويستعرض الفيلم سعيه لتحقيق حلمه في إطلاق ألبومٍ غنائي، ورحلته المليئة بالعقبات والدروس والحب.

أعمال قناة ديزني+

كما يتوفر على قناة ديزني+ الآن فيلم Recep Ivedik، والذي يحمل اسم الشخصية الرئيسية فيه "رجب" بعد أن ورث منزلاً ريفياً من جدته. ويروي الفيلم قصة رجب، يلعب دوره شاهان جوك بكار، وصديقه نورالله، حيث يصبحان بطلين في سعيهما لحماية القرية والغابة المحيطة بها من تهديد مشروعٍ عقاري ضخم.

وتضيف ديزني+ مجموعة الإصدارات الجديدة والقديمة إلى محفظتها المتنامية من الإصدارات التركية الأصلية، بما فيها مسلسل الإثارة والجريمة Ben Gri، والدراما الحربية Kaçıs، والفيلم الكوميدي Yılbaşı Gecesi والدراما المميزة Dünyayla Benim Aramda. من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم.