تأثير العلاجي الكبدي المحتمل للاكتوفرين.. رسالة ماجستير بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر|صور

حصلت الدكتورة اية رضا أيوب على درجة الماجستير في علم الأدوية والسموم، من كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.

وجاءت رسالة الباحثة، حول : «تأثير العلاجي الكبدي المحتمل للاكتوفرين بعد ربط القناة المرارية».

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كل من: الدكتورة ايمان عبدالواحد محمد، أستاذ علم الأدوية والسموم كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، والدكتورة هالة احمد فهمي ذكي، أستاذ علم الأدوية والسموم كلية الصيدلة جامعة القاهرة، والدكتورة عزة سيد محمد عوض استاذ علم الأدوية والسموم كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، والدكتورة ايه هشام مدرس علم الأدوية والسموم كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر.

وفي كلمتها أثناء الاحتفال، قدمت الدكتورة ايه رضا، الشكر والتقدير لكل من بذلوا الكثير من الجهود في سبيل خروج الرسالة بأدق النتائج وأكثرها فعالية، وكل من قدم يد العون والمساعدة فى تحقيق المزيد من التقدم والنجاح المستمر الذي تطمح به.