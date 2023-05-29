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رئيس التحرير
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تعليم

تأثير العلاجي الكبدي المحتمل للاكتوفرين.. رسالة ماجستير بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر|صور

الدكتورة اية رضا
الدكتورة اية رضا ولجنة الحكم والمناقشة

حصلت الدكتورة اية رضا أيوب على درجة الماجستير في علم الأدوية والسموم، من كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.

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وجاءت رسالة الباحثة، حول : «تأثير العلاجي الكبدي المحتمل للاكتوفرين بعد ربط القناة المرارية».

 

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كل من: الدكتورة ايمان عبدالواحد محمد، أستاذ علم الأدوية والسموم كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، والدكتورة هالة احمد فهمي ذكي، أستاذ علم الأدوية والسموم كلية الصيدلة جامعة القاهرة، والدكتورة عزة سيد محمد عوض استاذ علم الأدوية والسموم كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، والدكتورة ايه هشام مدرس علم الأدوية والسموم كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر.

 

وفي كلمتها أثناء الاحتفال، قدمت الدكتورة ايه رضا، الشكر والتقدير لكل من بذلوا الكثير من الجهود في سبيل خروج الرسالة بأدق النتائج وأكثرها فعالية، وكل من قدم يد العون والمساعدة فى تحقيق المزيد من التقدم والنجاح المستمر الذي تطمح به.

رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا6
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا6
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا5
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا5
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا4
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا4
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا3
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا3
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا2
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا2
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا1
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا1
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا
رسالة ماجستير الدكتورة اية رضا
الدكتورة اية رضا ايوب ماجستير درجة الماجستير علم الأدوية والسموم كلية الصيدلة جامعة الأزهر تأثير العلاجي الكبدي القناة المرارية Jobs Education

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