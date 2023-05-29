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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبده سليم: كلمات آه يا ويلي واقعية وأطرح أغنية أخرى بعد أيام

عبده سليم
عبده سليم

كشف المطرب عبده سليم، كواليس أغنيته الجديدة التي تحمل اسم آه يا ويلي، وتم طرحها قبل أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وقال عبده سليم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، إن الأغنية استغرقت نحو شهر لتحضيرها، مشيرا إلى أنه أحب الأغنية لأن كلماتها واقعية. 

وأضاف عبده سليم أن كلمات أغنية آه يا ويلي تعيشها الناس في الحياة الواقعية، لافتا إلى أنه يستعد لطرح عدة أغاني خلال الفترة المقبلة ضمن الموسم الصيفي، أولى هذه الأغاني بعد 10 أيام. 

أغنية آه يا ويلى

كان طرح المطرب عبده سليم أحدث أغانيه بعنوان «آه يا ويلى»، من كلمات محمد شريف، وألحان عبده سليم، وتوزيع محمد سامى، إشراف عام حسام الخضرى. 

 

كلمات أغنية آه يا ويلى

ناس عايشة عيشت الملوك فى العلالي خالص 
وناس فرشتها شوك فى الحضيض خالص 
واللى طال السماء بأديه لا راضى بحاله ولا عاجبه 
واللى تحت عايز بعنيه يشوف ايه اللى فوق حاجبه 
آه ياويلى ويلى اه ياقلبى م المتدارى وم المتخبى ومن نوايا الناس 
اه ياليلى عينى م اللى بشوفه واللى ناسينى ايوه تعبت خلاص 
مفيش ولا حاجه يوم بتدوم 
واللى بيجى على مظلوم بيشيل ذنبه لاخر يوم ومفيش ولا حاجه تشفعله

 

أعمال عبده سليم

في صيف العام الماضي 2023، طرح المطرب عبده سليم، عدة أغانى منها الأغنية الدينية "كلنا على باب الله" و"معايا فلوس"، و"الباشا"، فضلا عن تترى مسلسلى "أيوب"، للنجم مصطفى شعبان، و"زلزال"، للنجم محمد رمضان، وغيرها من الأغانى. 

 

أحدث أعمال عبده سليم 

كان عبده سليم قد قدم ألحان تتر مسلسل "زلزال"، من بطولة محمد رمضان، وشارك بعدها فى أغنية "الجرسون"، للنجم حكيم، من توزيع أشرف البرنس، وهندسة صوت أحمد جودة.

وقدم عبده سليم مؤخراً أغنية "مدد مدد"، ضمن أحداث مسرحية "سحر الأحلام " بطولة الفنان مجدي فكرى، في ثاني تعاون بينهما بعد الدويتو الديني "حقك عليا يا رب". 

وحقق عبده سليم شهرة كبيرة بعد غنائه تتر مسلسل أيوب للنجم مصطفى شعبان وحققت الأغنية عددًا كبيرًا من المشاهدات.

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