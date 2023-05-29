استقبال حلمي طولان مدرب سيراميكا كليوباترا لـسيد عبدالحفيظ وكولر قبل لقاء الاهلي|فيديو

استقبل حلمي طولان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا ، كولر مدرب النادي الاهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالمارد الاحمر قبل انطلاق مباراتهما ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز .

ورحب حلمي طولان بـ كولر وسيد عبدالحفيظ في جو ساده الروح الرياضية بين الناديين قبل انطلاق المباراة علي ستاد القاهرة الدولي .

وانتهت احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين النادي الاهلي ومنافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة المقامة حاليا علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز .

الاهلي اليوم يدخل المباراة محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة من 23 مباراة حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل 5 ولم يتعرض للخسارة طوال الموسم المحلي بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات وخسر 13 لقاء وتعادل في 9 .