حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

علق الاعلامي ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات في مرمي سيراميكا كيلوباترا ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:" عندنا لقطة التسلل الفار بيقعد فيها زي ما أمي الله يرحمها كانت بتلف المحشي.. حزن والله ".

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بالتعادل السلبي بدون اهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.



تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الاستحواذ على الكرة في بداية المباراة، ووصل في أكثر من كرة لمنطقة جزاء الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية.



وفي الربع ساعة الأولى ظهر الأهلي منظم بشكل كبير دفاعيا وفي منتصف الملعب، ولكن لم يكن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأحمرعلى قدر كافي من التركيز.



وأشهر الحكم محمد عادل البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمود عبد المنعم كهربا بعد لعبة تمثيلية في منطقة جزاء سيراميكا كليوباتراطالب كهربا خلالها بركلة جزاء.