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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. انطلاق ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، الأربعاء الموافق 31 مايو، ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس (رؤى وحلول)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وتستضيف الندوة الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والمستشار الإعلامي لوزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي وطارق سعدة نقيب الإعلاميين، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الدكتور رضا السيد عبد الحميد مصطفى  بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

ويسعى مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية إلى أن يكون في الصدارة بين المراكز العلمية في مصر والعالم العربي والعالمي، في مجال إعداد بحوث ودراسات ذات قدرات تنافسية قادرة على المساهمة في خطط التنمية المجتمعية، وأن يسهم في تطوير المعرفة وزيادة الوعي بكل ما يخص المنطقة في ظل التوازنات الدولية والمتغيرات السياسية، وتقديم دراسات علمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط وتدعم صانع القرار السياسي بتقديم الخدمات الاستشارية، ومواكبة حركة البحث العلمي والاتجاهات العالمية الحديثة، ونشر الوعي في المجتمع من خلال إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والأنشطة المختلفة.

جدير بالذكر، أن الدكتورة غادة فاروق  نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قالت إن الجامعة لديها العديد من مراكز التميز ومنها مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره،  موضحة أن المركز ضمن 10 مراكز طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2013 وكانت الفكرة تدور حول أن الجامعات والمراكز البحثية في مصر يتوافر بها أبحاث علمية مشتركة تخدم المجتمع، وأن المركز ممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بـ10 ملايين جنيه، وتم شراء أجهزة وصلت تكلفتها لحوالي 6 ملايين جنيه.

وأضافت الدكتورة غادة فاروق أن مركز التميز التربوي يعد وحدة تنظيمية مستقلة، ويضم قيادة قادرة لديها المعرفة الكافية، وإدارة مؤهلة للرعاية والإعلام والتسويق ، وكفاءات تدريسية وبحثية متميزة ، وثقافة تنظيمية داعمة ، وفرق بحثية تعاونية قادرة على معالجة المشكلات والإبداع فى طرح حلولها ، وخطة دراسة وأخرى بحثية تتداخل وتتكامل فيها التخصصات التربوية ، ومعامل وتجهيزات عالية الجودة ، وأليات فاعلة لمتابعة الأداء وتقويمه ، ودرجات علمية غير تقليدية فى مجال التعليم.

الإكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام اكتشاف الدواء التعليم التعليم العالي و Jobs Education

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