ربنا يقدرني وأرد جمايلهم.. عمر كمال يحتفل بزفاف شقيقه بالسويس

أعلن الفنان عمر كمال عن احتفاله بزفاف شقيقه بالسويس .

ونشر عمر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أمبارح كان فرح أختى وحبيت أعمله ف السويس وسط أهلى وناسى .. وبصراحة الناس وقفت معايا وكان أحلى يوم ف حياتى ..

وتابع :" فا حابب أشكر مدير أمن السويس وكل القيادات الأمنية ف المحافظة .. حابب أشكر كل أهلى وناسى وصحابى السوايسة اللى نورونى وشوفونى قدام ناسى وضيوفى وشكرا لكل نجوم السويس حبايبى واصحابى والعشرة اللى شرفونى ف الفرح .. عاوز أشكر كل أصحابى اللى نورونى ف السويس وجم من مسافات بعيدة عشان يفرحوا معايا ..

وأضاف :" و طبعا اخواتى الكبار والصغيرين اللى متعود منهم انهم ف ظهرى ومكبرنى قدام ناسى وأهلى نجوم مصر ونجوم الوطن العربى كله اللى شرفونى وفرحونى وفرحوا أختى ومن غيرهم اليوم مكنش هيبقى ليه أو لزمة .. شكرا من قلبى ليكم وربنا يقدرنى و أرد جمايلكم عليا "



احتفل الفنان عمر كمال بزفاف شقيقته آية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء، و قام بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة به منها: بسكوتاية مقرمشة، بنت الجيران، انتى قلبى وربنا، وغيرها من الأغاني.

كما أحيا حفل الزفاف كل من عبد الباسط حمودة أحمد شيبة، حسن شاكوش، حمادة مجدي، وغيرهم، وأقيم الحفل في السويس.

أعلن المطرب عمر كمال أن يوم الخميس القادم موعدا نهائيا لطرح أغنيته الجديدة يا بيبي والتى يقدمها مع المطربة سارة زكريا.