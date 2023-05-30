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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: لا يوجد سبب لعدم تصويت الكونجرس على صفقة رفع سقف الدين

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الامريكي جو بايدن، إنه لا يوجد سبب لعدم تصويت الكونجرس على صفقة رفع سقف الدين وتمريرها قبل 5 يونيو، وأثق في أنهم سيفعلون.

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على اتصال يومي مع قادة الكونجرس بشأن التصويت على اتفاقية الميزانية لرفع سقف الدين القومي الأمريكي.

وأوضح البيت الأبيض، أن "الرئيس على اتصال يومي بأعضاء الكونجرس قبل التصويت على اتفاقية الميزانية بين الحزبين" .

وأضاف أن “الفريق التشريعي لبايدن يطلع الرئيس عدة مرات في اليوم على التقدم المحرز في الصفقة، والتي صممت لمنع تعثر كارثي وحماية أولويات ومكاسب الديمقراطيين".

الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين

تعليق مقلق من زعيم الديمقراطيين بالنواب الأمريكي بشأن تصويت رفع سقف الدين

بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع سقف الدين الكونجرس

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