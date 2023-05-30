بايدن: لا يوجد سبب لعدم تصويت الكونجرس على صفقة رفع سقف الدين

قال الرئيس الامريكي جو بايدن، إنه لا يوجد سبب لعدم تصويت الكونجرس على صفقة رفع سقف الدين وتمريرها قبل 5 يونيو، وأثق في أنهم سيفعلون.

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على اتصال يومي مع قادة الكونجرس بشأن التصويت على اتفاقية الميزانية لرفع سقف الدين القومي الأمريكي.

وأوضح البيت الأبيض، أن "الرئيس على اتصال يومي بأعضاء الكونجرس قبل التصويت على اتفاقية الميزانية بين الحزبين" .

وأضاف أن “الفريق التشريعي لبايدن يطلع الرئيس عدة مرات في اليوم على التقدم المحرز في الصفقة، والتي صممت لمنع تعثر كارثي وحماية أولويات ومكاسب الديمقراطيين".