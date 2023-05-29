البيت الأبيض: بايدن على اتصال يومي مع قادة الكونجرس بشأن اتفاقية رفع سقف الدين

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على اتصال يومي مع قادة الكونجرس بشأن التصويت على اتفاقية الميزانية لرفع سقف الدين القومي الأمريكي.

وأوضح البيت الأبيض، أن "الرئيس على اتصال يومي بأعضاء الكونجرس قبل التصويت على اتفاقية الميزانية بين الحزبين" .

وأضاف أن “الفريق التشريعي لبايدن يطلع الرئيس عدة مرات في اليوم على التقدم المحرز في الصفقة، والتي مصممة لمنع تعثر كارثي وحماية أولويات ومكاسب الديمقراطيين".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه توصل إلى اتفاق بشأن الميزانية مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، من شأنه تجنب تعثر البلاد في السداد.