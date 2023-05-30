أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. ترفيع فوري لـ العلاقات المصرية التركية

أخبار مصر.. واتفق الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون، وقررا البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي وأردوغان يتفقان على ترفيع فوري للعلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم الرئيس التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة، ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي.

الرئيس السيسي : نثمّن علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية اللاجئين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من ظهور العقارب والثعابين بتلك المناطق

حذر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، من حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، حيث يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ للبحث عن الحرارة الاقل وذلك فى المناطق الريفية والظهير الصحراوي.

منخفض الهند والسودان السبب.. الحرارة تصل لـ44 درجة والرطوبة 100% في هذا الموعد

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن فصل الصيف يأبى أن "يهادن" حتى يلهب الأجواء بموجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى مع بداية الصيف المناخي.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



ما يجب أن تتضمنه حقيبة مريض السكر أثناء أداء مناسك الحج.. الصحة توضح

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الإرشادات الخاصة بموسم الحج ، فيما يتعلق بالأمور الطبية والمتعلقة بالصحة العامة .

ياسمين فؤاد: لابد من تضافر جهود مؤسسات الدولة لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي .

مدبولي يُوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع ورفع كفاءة تحصيل المستحقات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة ملف منظومة المرافق على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار

مصدر بـ السياحة يكشف عن حقيقة هدم مقابر أثرية

قال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار ، إنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله من منشورات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول هدم مقابر أثرية أو ما بها من أشكال وزخارف معمارية متميزة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



51 مصنعا وتحسين مستوى المعيشة.. مصر تخطو بقوة نحو الاقتصاد الأزرق

الاقتصاد الأزرق هو استثمار للمساحات الهائلة من المسطحات المائية، التي تعد جزءًا من الطبيعة وهو مصطلح اقتصادي يعني استغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها، ويختلف تفسيرها من منظمة لأخرى ويمثل جزءًا مهمًا من اقتصادات الدول نحو التنمية المستدامة.

بمشاركة 90 دولة..أبو الانترنت يتحدث عن تسارع التحول الرقمى بمؤتمر GSR23 بشرم الشيخ

يقام المؤتمر الدولي لمنظمي الاتصالات بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023 بمشاركة أكثر من 700 متخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من أكثر من 90 دولة

البابا تواضروس: العالم جائع للمحبة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم الاثنين، السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



هل تسمح تأشيرة الزيارة بأداء مناسك الحج؟.. الحج والعمرة بالسعودية تحسم الجدل

حسمت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الجدل الدائر حول تأشيرة الزيارة، وأكدت أنها لا تسمح بأداء مناسك الحج.

عمليات المعلمين: وفاة مشرف نشاط أثناء المراقبة على امتحانات الإعدادية

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة شحاته حسن إبراهيم مشرف نشاط أثناء المراقبة على أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أم الأبطال بالزقازيق.

حوافز جديدة لتنشيط بيع العقارات لـ الأجانب

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، مقترحات وحوافز جديدة لدعم نشاط تصدير العقار، أي بيع العقارات لـ الأجانب.

تأكيدا لـ"صدى البلد".. حساب تويتر الخاص بـ زاهي حواس لم يغلق

نشر “صدى البلد”، خبرا بعنوان “حقيقة إيقاف حساب زاهي حواس على تويتر .. هل نتفليكس السبب؟”، أعقبه نشر بيان من قبل الدكتور زاهي.