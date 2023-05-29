منخفض الهند والسودان السبب.. الحرارة تصل لـ44 درجة والرطوبة 100% في هذا الموعد

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن فصل الصيف يأبى أن "يهادن" حتى يلهب الأجواء بموجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى مع بداية الصيف المناخي.

منخفصي الهند والسودان

وتابع خلال تصريحات له ، قائلا:" نظراً لتعرض الجمهورية لظاهرة مناخية حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفضي الهند الموسمي والسودان الموسمي معا بالتزامن مع منخفض شرق المتوسط الحار المتعمق ، حيث يتعمق المنخفض الأول على شمال البلاد ويتعمق الثاني على مناطق جنوب الصعيد" ، مما ينتج عنهما ارتفاع قياسي آخر في درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وتستمر 4 أيام متتالية تكون أشدها يوم الجمعة 2 يونيو 2023.



وأضاف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ" أنه تصل الحرارة في الدلتا و القاهرة 42° م والمنيا وبني سويف والفيوم واسيوط 43° م وسوهاج وقنا والاقصر واسوان 44° م ، حيث تكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وقصيرة الموجة (الأخطر) وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي (ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس) والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس ، وخصوصاً عند التعرض لأشعة الشمس مباشرة.

شدة حرارة الطقس

وأكد أنه مع زيادة في الرطوبة النسبية على شمال البلاد تتراوح من 90% إلى 100% مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس.

وأوضح أنه يتزامن مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على مناطق الوجه البحري والقاهرة والظهير الصحراوي للدلتا يومي الخميس والجمعة.

درجات الحرارة اليوم



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