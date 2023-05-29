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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصدر بـ السياحة يكشف عن حقيقة هدم مقابر أثرية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

قال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار ، إنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله من منشورات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول هدم مقابر أثرية أو ما بها من أشكال وزخارف معمارية متميزة، فإنه  لا يُمكن المساس بأي مقابر أو قطع أو مقتنيات أثرية أو هدمها حيث إنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي يُجرم أى عمل يتلف أو يهدم أثرًا.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية ، أن هناك تأكيدات من رئيس الجمهورية بعدم المساس بأى مقابر أثرية في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على تراثها الثقافي والأثري بكافة أنواعه وأشكاله، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

أشار المصدر الى إنه حال الكشف عن أى شواهد قبر متميزة أو لوحات أو مواد رخامية رائعة في أى مقابر بصفة عامة، يقوم قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف بدراستها، وعند تأكده من أنها ذات شكل أو طبيعة متميزة تقوم وزارة الأوقاف بتسليمها لوزارة السياحة والآثار لنقلها ووضعها بمخازن الوزارة للحفاظ عليها دون أى تكسير او تدمير لها.

هدم مقابر أثرية مقابر اثرية السياحة والاثار رئيس الجمهورية زخارف معمارية

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