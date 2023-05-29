عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من ظهور العقارب والثعابين بتلك المناطق

صدى البلد

حذر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة،  من حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة،  حيث يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ للبحث عن الحرارة الاقل وذلك فى المناطق الريفية والظهير الصحراوي.

التعرض للشمس

كما نصح "فهيم" خلال تصريحات له بالبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً.

 

txt

منخفض الهند والسودان السبب|مركز المناخ: الحرارة تصل لـ44 درجة والرطوبة 100%

txt

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء


وقدم أهم التوصيات الزراعية:

تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية العادية ( عروة يونيو ) خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة.

مهم جدا لمحاصيل الفاكهة خاصة الزيتون والمانجو والموالح تقريب فترات الري وإجراء رية سريعة لكل الزراعات القائمة صباحاً وعدم الري اثناء الظهيرة..

رش أشجار الزيتون والرمان بمحلول الجير المخفف على الثمار حتي لا يحدث لسعات الشمس وتنحيس جلد الثمار في الرمان.

محاصيل الخضر ينصح باجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت الجمعة صباحاً .

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  إن فصل الصيف يأبى أن "يهادن" حتى يلهب الاجواء بموجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى مع بداية الصيف المناخي   .

وتابع خلال تصريحات له  ، قائلا:" نظراً لتعرض الجمهورية لظاهرة مناخية حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفضي الهند الموسمي والسودان الموسمي معا بالتزامن مع منخفض شرق المتوسط الحار المتعمق ، حيث يتعمق المنخفض الأول على شمال البلاد ويتعمق الثاني على مناطق جنوب الصعيد" ، مما ينتج عنهما ارتفاع قياسي آخر في درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وتستمر 4 أيام متتالية تكون أشدها يوم الجمعة 2 يونيو 2023. 

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه تصل الحرارة في الدلتا والقاهرة  42° م  والمنيا وبني سويف والفيوم واسيوط 43° م وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44° م ، حيث تكون أشعة الشمس عمودية وقوية وقصيرة الموجة (الأخطر) وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي (ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس)، والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس ، وخصوصاً عند التعرض لأشعة الشمس مباشرة.

وأكد أنه مع زيادة في الرطوبة النسبية على شمال البلاد تتراوح من 90% إلى 100% مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء

مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

أولى صفقات الأهلي الصيفية| نجم الدوري الكندي على بعد خطوات من المارد الأحمر

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

ترشيحاتنا

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

في ذكرى سقوط قسطنطينية.. كيف تغلب السلطان محمد الفاتح على الدولة البيزنطية

بإجماع الآراء.. الإعدام شنقا لقاتل صديقه مدرس الإنجليزي بمنشأة القناطر

شيخ الأزهر يدعو إلى لم شمل الأمة الإسلامية لمواجهة التحديات وحملات التغريب

هالاند ليس الأول| 5 لاعبين عمالقة في دوريات أوروبا.. اثنان منهم بطول 2.08 متر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

هؤلاء ممنوعون من تناول الآيس كريم في الصيف |تجنبه فورا

طريقة عمل كشري إسكندراني بمذاق لا يقاوم

فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

مازلنا أصدقاء.. بشرى تعلن انفصالها عن سالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

موضوع يخص الشرف.. سبب طعن غدير الفهد في رقبتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ