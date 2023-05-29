بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من ظهور العقارب والثعابين بتلك المناطق

حذر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، من حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، حيث يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ للبحث عن الحرارة الاقل وذلك فى المناطق الريفية والظهير الصحراوي.



التعرض للشمس

كما نصح "فهيم" خلال تصريحات له بالبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً.



وقدم أهم التوصيات الزراعية:

تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية العادية ( عروة يونيو ) خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة.

مهم جدا لمحاصيل الفاكهة خاصة الزيتون والمانجو والموالح تقريب فترات الري وإجراء رية سريعة لكل الزراعات القائمة صباحاً وعدم الري اثناء الظهيرة..

رش أشجار الزيتون والرمان بمحلول الجير المخفف على الثمار حتي لا يحدث لسعات الشمس وتنحيس جلد الثمار في الرمان.

محاصيل الخضر ينصح باجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت الجمعة صباحاً .

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن فصل الصيف يأبى أن "يهادن" حتى يلهب الاجواء بموجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى مع بداية الصيف المناخي .

وتابع خلال تصريحات له ، قائلا:" نظراً لتعرض الجمهورية لظاهرة مناخية حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفضي الهند الموسمي والسودان الموسمي معا بالتزامن مع منخفض شرق المتوسط الحار المتعمق ، حيث يتعمق المنخفض الأول على شمال البلاد ويتعمق الثاني على مناطق جنوب الصعيد" ، مما ينتج عنهما ارتفاع قياسي آخر في درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وتستمر 4 أيام متتالية تكون أشدها يوم الجمعة 2 يونيو 2023.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه تصل الحرارة في الدلتا والقاهرة 42° م والمنيا وبني سويف والفيوم واسيوط 43° م وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44° م ، حيث تكون أشعة الشمس عمودية وقوية وقصيرة الموجة (الأخطر) وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي (ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس)، والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس ، وخصوصاً عند التعرض لأشعة الشمس مباشرة.

وأكد أنه مع زيادة في الرطوبة النسبية على شمال البلاد تتراوح من 90% إلى 100% مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس.