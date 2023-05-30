قائدة طائرة الزمالك: كنا بندخل من باب صغير في النادي لهذا السبب

كشفت ياسمين نوح قائدة فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، مفاجأة بعد خسارة الفريق للقب الدوري لصالح الأهلي.



قالت ياسمين نوح في تصريحاتها عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كتبنا التاريخ مع الزمالك بتحقيق البطولات" .



وأضافت: "بعد ماتش الدوري كنا مكسوفين إننا نخش من الباب الكبير للنادي وكنا بندخل من الباب الصغير عشان طلع شائعات إن فرقة الطايرة في الزمالك سيدات اللاعبة فيها بتاخد فلوس أكتر من فرق جماعية كاملة وده مكانش صحيح" .



وتطرقت ياسمين للحديث عن دور أحمد مرتضى منصور في تكوين فريق الزمالك لسيدات الكرة الطائرة: "كان لي دورا في تكوين الفريق هذا صحيح ولكن لولا أن تحدث أحمد مرتضى مع اللاعبات لما كنا كونا هذا الفريق القوي"