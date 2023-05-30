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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسابق لتصبح واحدة من أكبر تجار الأسلحة في العالم

صدى البلد

تستخدم كوريا الجنوبية صفقة أسلحة بقيمة 13.7 مليار دولار مع بولندا - وهي أكبر صفقة في سيول على الإطلاق - لإرساء الأساس لقوة عسكرية صناعية تأمل شركتا الدفاع في البلدين أن تغذي جوع أوروبا للأسلحة في المستقبل البعيد.

قفزت مبيعات الأسلحة في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 17 مليار دولار في عام 2022 من 7.25 مليار دولار في العام السابق ، وفقًا لوزارة الدفاع ، حيث سارعت الدول الغربية لتسليح أوكرانيا وتصاعدت التوترات في مناطق ساخنة أخرى مثل كوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي.

تضمنت صفقة الأسلحة مع بولندا ، العضو الرئيسي في الناتو ، العام الماضي مئات من قاذفات صواريخ تشونمو ، ودبابات K2 ، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز K9 ، وطائرات مقاتلة من طراز FA-50. قيمة الصفقة وعدد الأسلحة المتضمنة جعلتها تبرز حتى بين أكبر لاعبي الدفاع في العالم.

يقول المسؤولون الكوريون الجنوبيون والبولنديون إن شراكتهم ستساعدهم في التغلب على سوق الأسلحة الأوروبية حتى بعد الحرب الأوكرانية ، حيث توفر سيول أسلحة عالية الجودة بشكل أسرع من الدول الأخرى وتقدم بولندا القدرة التصنيعية وخط أنابيب المبيعات إلى أوروبا.

تحدثت رويترز إلى 13 من المديرين التنفيذيين للشركة والمسؤولين الحكوميين ، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا بشكل مباشر في الصفقة، الذين قالوا إن الترتيب يوفر مخططًا لاستخدام الشراكات والتحالفات الدولية بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق سيئول وتحقيق طموحها في أن تكون واحدة من أكبر الأسلحة في العالم.

قال أوه كياهوان ، مدير شركة Hanwha Aerospace الذي شارك في صفقة بولندا، 'كانت جمهورية التشيك ورومانيا وسلوفاكيا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وغيرها تفكر في شراء منتجات دفاعية في أوروبا فقط ، ولكن أصبح من المعروف الآن أنه يمكنك الشراء بسعر منخفض وتسليمها'.

لا تكشف الشركات الكورية الجنوبية عن أسعار وحدات أسلحتها ، والتي غالبًا ما تُباع بمركبات الدعم وقطع الغيار.

 

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