لم يرحم توسلاتها.. القصة الكاملة لخطف فتاة صغيرة بالإسكندرية

الصراخ ملأ الأفق، لكن المكان بعيد، لم يسمعه أحد، كلمات قصيرة تحكي قصة حزينه، عايشتها أسرة سكندرية، حيث تحول الحلم الطفولة لابنتهم الصغيرة، 10 سنوات، إلى كابوس مر بعد اعتداء سائق حنطور “عربجي” على الطفلة عقب اختطافها واقتيادها لمكان ناءٍ بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية.

وبدأت الواقعة في القضية رقم 256 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز ، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء خالد البروي، مدير الأمن، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز ، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل، والتعدي عليها بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقسم شرطة كرموز، أن المتهم، ويعمل سائق عربة حنطور، اصطحب المجني عليها، وهي طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، حيث أوهما بتوصيلها إلي أحد المحلات التجارية التي ترغب شراء وجبة غذائية منه، من خلال توصيلها بالعربة الحنطور، وما أن ابتعد عن أعين الناس شعرت بالخوف فتعالت صرخاتها، فقام المتهم بتهديدها، فاستجابت لتهديده، حتي وصل بها إلى إحدى المناطق النائية وتعدى عليها.

وعند عودتها قامت بإبلاغ والدها بالواقعة، والذي حرر محضر بالواقعة.

وبالعرض علي النيابة تولت التحقيق، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

وعاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، سائق حنطور، بالسجن المؤبد وذلك بعد ثبوت اتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بمنطقة نائية بكرموز، وسط المدينة، وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب.