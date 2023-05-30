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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتعال الاضطرابات في السنغال مرة أخرى بسبب زعيم المعارضة

صدى البلد

اشتبك عشرات المحتجين مع قوات الأمن في العاصمة السنغالية دكار يوم الاثنين بعد منع نواب وأنصار من زيارة منزل سياسي معارض بارز يحاكم بتهمة الاغتصاب والقذف.

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين بنوا حواجز مؤقتة على طول أحد الطرق السريعة الرئيسية في داكار، وفي أحد الأحياء أشعلت النار في سيارات ومبنى وزاري.

هذه هي الجولة الأخيرة في شهور من الاضطرابات الناجمة عن رفض الرئيس ماكي سال استبعاد الترشح لولاية ثالثة في المنصب ، وقضايا المحكمة التي تشمل منافسًا بارزًا ، هو عثمان سونكو ، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول إن الاتهامات تهدف إلى استبعاده. الانتخابات الرئاسية في فبراير المقبل.

وحولت الشرطة سونكو إلى منزله يوم الأحد بعد أن خططت قافلة سيارات تضمه وبعض أنصاره لدخول دكار قبل صدور حكم قضائي في محاكمة الاغتصاب المتوقعة في الأول من يونيو حزيران.

وقال النائب المعارض راماتولاي بوديان إن السياسيين ورؤساء البلديات كانوا يعتزمون زيارة سونكو في المنزل يوم الاثنين لكن الشرطة منعتهم من إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا الادعاء على الفور.

وقال وزير الداخلية السنغالي إن قافلة الأحد لم تطلب إذنا وتم إيقافها لأسباب أمنية.

وقال المالك ندياي المتحدث باسم حزب باستيف 'سونكو لا يستطيع مغادرة منزله ... لا أحد يستطيع أن يذهب لرؤيته ، لكن لماذا؟ أين هذه الديمقراطية؟' 

ولم ترد الشرطة ومكتب سال على طلبات للتعليق يوم الاثنين.

يُنظر إلى السنغال على أنها واحدة من أقوى الديمقراطيات في غرب إفريقيا ولها حد لفترتين للرؤساء. لكن منتقدي سال قلقون من أنه سيستخدم تغييرًا في الدستور في عام 2016 كذريعة لإعادة تعيين ولايته والترشح مرة أخرى ، كما فعل حكام آخرون في المنطقة منذ فترة طويلة.

يحظى سونكو بدعم قوي بين الشباب ، لكن تعليقاته المهينة الأسبوع الماضي حول امرأة اتهمته بالاغتصاب في صالون للتدليك في عام 2021 أثارت ردود فعل عنيفة من مجموعات نسائية سنغالية وعشرات من الشخصيات المعروفة.

في الأسبوع الماضي ، طلب المدعي العام في المحاكمة عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات. قد يؤدي حكم الإدانة إلى استبعاد سونكو من الانتخابات.

 

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