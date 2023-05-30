كوريا الشمالية ستطلق أول قمر صناعي لأغراض الاستطلاع العسكري

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية ستطلق أول قمر صناعي استطلاع عسكري لها في يونيو لرصد الأنشطة العسكرية الأمريكية.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية ، ندد ري بيونغ تشول ، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم ، بالمناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ووصفها بأنها تظهر 'طموحهما المتهور للعدوان. '

أجرت القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تدريبات مختلفة في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك ما وصفته بأنه أكبر تدريبات بالذخيرة الحية المشتركة الأسبوع الماضي ، بعد تقليص العديد من التدريبات وسط قيود كوفيد -19 وآمال في بذل جهود دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقال ري من كوريا الشمالية إن التدريبات تتطلب من بيونغ يانغ أن تمتلك 'الوسائل القادرة على جمع المعلومات حول الأعمال العسكرية للعدو في الوقت الحقيقي'.

وقال ري في البيان 'سننظر بشكل شامل في التهديدات الحالية والمستقبلية ونطبق أنشطة أكثر شمولاً لتعزيز رادع الحرب الشامل والعملية'.

قالت كوريا الشمالية المسلحة نوويا إنها أكملت تطوير أول قمر تجسس عسكري لها ، ووافق الزعيم كيم جونغ أون على الاستعدادات النهائية للإطلاق.

ولم يحدد البيان موعد الإطلاق الدقيق ، لكن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بالإطلاق المزمع بين 31 مايو و 11 يونيو ، مما دفع طوكيو إلى وضع دفاعاتها الصاروخية الباليستية في حالة تأهب.

وقالت اليابان إنها ستسقط أي قذيفة تهدد أراضيها.

'تتضمن عمليات إطلاق الأقمار الصناعية (في كوريا الشمالية) تقنية متطابقة تقريبًا ومتوافقة مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية ، وبغض النظر عن التسمية التي تستخدمها كوريا الشمالية ، نعتقد أن المخطط المخطط لهذا الوقت يستخدم أيضًا تكنولوجيا الصواريخ الباليستية' ، رئيس اليابان وقال سكرتير مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو يوم الثلاثاء.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن أي إطلاق كوري شمالي يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية ، بما في ذلك تلك المستخدمة لوضع قمر صناعي في المدار ، ينتهك قرارات عديدة للأمم المتحدة.

وسيكون الإطلاق الأحدث في سلسلة إطلاق صواريخ واختبارات أسلحة لكوريا الشمالية ، بما في ذلك صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب الشهر الماضي.

يقول المحللون إن القمر الصناعي سيحسن قدرة المراقبة لكوريا الشمالية ، مما سيمكنها من ضرب الأهداف بدقة أكبر في حالة الحرب.