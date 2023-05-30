ظهور مميز لنجل محمد زيدان عبر إنستجرام

شارك محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، صورا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر نجل زيدان الصغير في الصور، وتفاعل متابعي والده مع الصورة؛ نظرا للشبه الكبير بينهما.

بدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصرعلى محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.



ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقياعام 2008.



يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.