للتجسس على أمريكا.. كوريا الشمالية تؤكد عزمها إطلاق قمر اصطناعي

نقلت وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج الثلاثاء عن مسؤول كوري شمالي كبير قوله إنّ بلاده تعتزم إطلاق قمر اصطناعي تجسّسي في يونيو لمراقبة التحرّكات العسكرية لـ الولايات المتحدة وشركائها.

وكان مسؤولون يابانيون أعلنوا الإثنين أنّ بيونج يانج أبلغتهم بأنّها ستطلق قمراً اصطناعياً اعتباراً من هذا الأسبوع، محذّرين من أنّهم يعتقدون أنّ نظام كيم جونج-أون يعتزم في الواقع اختبار صاروخ باليستي في تحدٍّ للعقوبات الدولية المفروضة عليه.

يندرج تطوير قمر اصطناعي تجسّسي في إطار خطط بيونج يانج الدفاعية الرئيسية التي أعلنها العام الماضي الزعيم كيم جونج أون.

وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

