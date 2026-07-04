رياح محملة بالأتربة والعظمى تصل إلى 39.. الأرصاد تحذر من حالة الجو

تشهد مختلف محافظات الجمهورية، اليوم، استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تسيطر على البلاد، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، ما يضاعف الشعور بالأجواء الحارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، التي تُعد الفترة الأكثر خطورة للتعرض المباشر لأشعة الشمس.

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

منخفض الهند الموسمي

وقالت خلال مدخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إن الأجواء الصيفية المستقرة مستمرة، حيث تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، المصحوب بكتل هوائية مرتفعة في قيم درجات الحرارة ومحملة بكميات كبيرة من نسب الرطوبة.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأوضحت أن القاهرة الكبري تسجل 36 درجة ولكن الدرجة المحسوسة تصل إلى 39 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، مؤكدة على أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة.

ولفتت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تكون الأجواء ما بين المائلة للحرارة والمعتدلة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح، مما سيعمل على تقليل الاحساس بنسب الرطوبة وهناك أتربة ورمال في أقصى الجنوب.

ارتفاع الأمواج

ونوهت بوجود ارتفاع في امواج شواطئ البحر المتوسط، واستمرار الشبورة المائية، ولكنها تختفي سريعا، ونحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة