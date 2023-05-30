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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق تعلن انطلاق أول رحلة حجاج إلى السعودية

الحجاج - ارشيفي
الحجاج - ارشيفي

أفادت قناة الغدير العراقية بأن أولى رحلات الحجاج لهذا العام انطلقت اليوم إلى الأماكن المقدسة.

ويشار إلى أن رئيس هيئة الحج والعمرة العراقي  سامي المسعودي كان في وقت سابق قد أعلن عدم منح مقاعد لأي طرف آخر غير ملاكات الهيئة المساندة؛ مشيرا الي أن رسوم الحج جواً بلغت 4200 دولاراً، بينما بلغت براً 3450 دولاراً وهي تكلفة مدعومة.

وأضاف في تصريحات صحفية له : هنالك وعدا بزيادة عدد مقاعد الحج هذا العام بعد تدخلات دبلوماسية حيث اتخذت الهيئة التحوطات المناسبة بخصوص تأمين النقل الصحي والمكيف للحجاج.

كما أشار الي ان حصة العراق هذا الموسم من الحج بلغت 15 الفا ومئتي مقعد؛ مبينا أن الخدمات والسكن والطعام الذي سيقدم للحاج العراقي هذا الموسوم سيكون الافضل

وأوضح أن الاختلاط سيكون اقل هذا الموسم بسبب قلة الحجيج، لافتا الي ان الهيئة لم تمنح مقاعد لاي طرف اخر غير ملاكتها الساندة


ونوهت أن الخطوط الجوية السعودية صادقت على تسيير 3 الى 4 رحلات يومية لنقل الحجاج، مضيفا "على الحجاج الابتعاد عن كل مايضر بمسيرة الحج واحترام القوانين ونظام الدولة بكل مفاصلها وعكس صورة صحيحة عن العراق حيث ان كل مواطن هو "سفير" للعراق"
 

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