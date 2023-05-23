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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| السعودية تستقبل أول أفواج الحجاج القادمين من باكستان

المسجد الحرام
المسجد الحرام

استقبلت المملكة العربية السعودية، في وقت مبكر من صباح اليوم، الثلاثاء، أول أفواج الحجاج القادمين من باكستان بعد وصولهم إلى المدينة المنورة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، أولى رحلات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية باكستان الإسلامية، بعد إنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكانت المديرية اعلامة للجوازات" قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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