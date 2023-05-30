بكاميرا 200 ميجابكسل.. Honor تتحدى سامسونج وتطلق موبايل رخيص بمواصفات خيالية

كشفت شركة Honor مؤخرًا عن سلسلة هواتفها الذكية 90 ، والتي تتكون من طرازات Honor 90 و Honor 90 Pro وسنعرض أبرز ميزات ومواصفات Honor 90.

مواصفات هاتف Honor 90

يتميز الجهاز بشاشة OLED قياس 6.7 بوصة ، مما يوفر صورًا مذهلة بدقة Full HD تبلغ 2664 × 1200 بكسل. مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.98: 9 ودعم 1.07 مليار لون حقيقي ومجموعة ألوان واسعة DCI-P3 ، يوفر Honor 90 تجربة مشاهدة غامرة ونابضة بالحياة.

يحتوي Honor 90 على معالج Snapdragon 7 Gen 1 ثماني النواة ، مما يوفر أداءً قويًا لتعدد المهام على نحو سلس وعمليات فعالة. تضم وحدة المعالجة المركزية مزيجًا من أنوية Cortex-A710 ، بترددات 2.5 جيجا هرتز ، و 2.36 جيجا هرتز ، و 1.8 جيجا هرتز ، مما يؤدي إلى ضبط تردد التشغيل بذكاء بناءً على حمل التطبيق، ويأتي الهاتف مع وحدة معالجة رسومات Adreno 644 ، مما يضمن تقديم رسومات سلسة لتجارب الألعاب والوسائط المتعددة.

يعمل هاتف Honor 90 على نظام MagicOS 7.1 ، استنادًا إلى أحدث إصدار من Android 13 ، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام والوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات والميزات. يأتي مزودًا بخيارات تخزين كبيرة ، بما في ذلك 16 جيجابايت + 256 جيجابايت ، أو 12 جيجابايت + 256 جيجابايت ، أو 16 جيجابايت + 512 جيجابايت ، مما يتيح للمستخدمين تخزين ملفاتهم وتطبيقاتهم ووسائطهم دون قيود.

يعمل جهاز Honor 90 ببطارية بوليمر ليثيوم أيون بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ، مما يوفر استخدامًا طويل الأمد طوال اليوم. يدعم الجهاز الشحن السريع السلكي ، بشحن فائق السرعة باستخدام شاحن Honor Super Fast Charge بقوة 66 وات. تم تصنيف سعة البطارية بـ 4900 مللي أمبير ، ويتم تعديل طاقة الشحن الفعلية بذكاء بناءً على سيناريوهات مختلفة.

يتميز Honor 90 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية. تتميز الكاميرا الرئيسية بعدسة خارجية فائقة الوضوح بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة f / 1.9 ، مصحوبة بعدسة ماكرو عريضة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل (فتحة f / 2.2) وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. كما يدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديو 4K (3840 × 2160) كحد أقصى مع تثبيت EIS للفيديو ومجموعة متنوعة من أوضاع التصوير مثل التصوير بالذكاء الاصطناعي ووضع المشهد الليلي وخيارات الصور والفيديو الاحترافية.

لمحبي صور السيلفي ، يوفر الجهاز عدسة أمامية بدقة 50 ميجابكسل (فتحة f / 2.4) قادرة على التقاط صور أمامية مذهلة بتفاصيل استثنائية. تدعم الكاميرا الأمامية أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 4K مع نظام EIS المضاد للاهتزاز وأنماط التصوير المختلفة بما في ذلك الصورة الديناميكية ، والوضع الرأسي ، والتصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني.

سعر هاتف Honor 90

يبلغ سعر الإصدار 12/256 جيجابايت حوالي 355 دولارًا أمريكيًا ، وإصدار 16/256 جيجابايت بسعر 395 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر الإصدار 16/512 جيجابايت حوالي 425 دولارًا. سيبدأ البيع في 7 يونيو ، مع توفر الهاتف في متجر Hi Honor في الصين.

