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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل.. Honor تتحدى سامسونج وتطلق موبايل رخيص بمواصفات خيالية

بكاميرا 200 ميجابكسل..Honor
بكاميرا 200 ميجابكسل..Honor تتحدى سامسونج وتطلق موبايل رخيص

كشفت شركة Honor مؤخرًا  عن سلسلة هواتفها الذكية 90 ، والتي تتكون من طرازات Honor 90 و Honor 90 Pro وسنعرض أبرز ميزات ومواصفات Honor 90.

 

مواصفات هاتف Honor 90

 

يتميز الجهاز بشاشة OLED قياس 6.7 بوصة ، مما يوفر صورًا مذهلة بدقة Full HD تبلغ 2664 × 1200 بكسل.  مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.98: 9 ودعم 1.07 مليار لون حقيقي ومجموعة ألوان واسعة DCI-P3 ، يوفر Honor 90 تجربة مشاهدة غامرة ونابضة بالحياة.  

يحتوي Honor 90 على معالج Snapdragon 7 Gen 1 ثماني النواة ، مما يوفر أداءً قويًا لتعدد المهام على نحو سلس وعمليات فعالة.  تضم وحدة المعالجة المركزية مزيجًا من أنوية Cortex-A710 ، بترددات 2.5 جيجا هرتز ، و 2.36 جيجا هرتز ، و 1.8 جيجا هرتز ، مما يؤدي إلى ضبط تردد التشغيل بذكاء بناءً على حمل التطبيق، ويأتي الهاتف مع وحدة معالجة رسومات Adreno 644 ، مما يضمن تقديم رسومات سلسة لتجارب الألعاب والوسائط المتعددة.

يعمل هاتف Honor 90 على نظام MagicOS 7.1 ، استنادًا إلى أحدث إصدار من Android 13 ، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام والوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات والميزات.  يأتي مزودًا بخيارات تخزين كبيرة ، بما في ذلك 16 جيجابايت + 256 جيجابايت ، أو 12 جيجابايت + 256 جيجابايت ، أو 16 جيجابايت + 512 جيجابايت ، مما يتيح للمستخدمين تخزين ملفاتهم وتطبيقاتهم ووسائطهم دون قيود.

وداعا سامسونج و iPhone..هواتف Honor الجديدة بكاميرا جبارة 200 ميجابكسل

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يعمل جهاز Honor 90 ببطارية بوليمر ليثيوم أيون بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ، مما يوفر استخدامًا طويل الأمد طوال اليوم.  يدعم الجهاز الشحن السريع السلكي ، بشحن فائق السرعة باستخدام شاحن Honor  Super Fast Charge بقوة 66 وات.  تم تصنيف سعة البطارية بـ 4900 مللي أمبير ، ويتم تعديل طاقة الشحن الفعلية بذكاء بناءً على سيناريوهات مختلفة.

يتميز Honor 90 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية.  تتميز الكاميرا الرئيسية بعدسة خارجية فائقة الوضوح بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة f / 1.9 ، مصحوبة بعدسة ماكرو عريضة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل (فتحة f / 2.2) وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. كما يدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديو 4K (3840 × 2160) كحد أقصى مع تثبيت EIS للفيديو ومجموعة متنوعة من أوضاع التصوير مثل التصوير بالذكاء الاصطناعي ووضع المشهد الليلي وخيارات الصور والفيديو الاحترافية.

لمحبي صور السيلفي ، يوفر الجهاز عدسة أمامية بدقة 50 ميجابكسل (فتحة f / 2.4) قادرة على التقاط صور أمامية مذهلة بتفاصيل استثنائية.  تدعم الكاميرا الأمامية أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 4K مع نظام EIS المضاد للاهتزاز وأنماط التصوير المختلفة بما في ذلك الصورة الديناميكية ، والوضع الرأسي ، والتصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني.

 

سعر هاتف Honor 90

 

يبلغ سعر الإصدار 12/256 جيجابايت حوالي 355 دولارًا أمريكيًا  ، وإصدار 16/256 جيجابايت بسعر 395 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر الإصدار 16/512 جيجابايت حوالي 425 دولارًا.  سيبدأ البيع في 7 يونيو ، مع توفر الهاتف في متجر Hi Honor في الصين.
 

Honor Honor 90 Honor 90 Pro MagicOS Super Fast Charge هونر

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