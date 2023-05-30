تدريب 164 شاب وفتاة على المهارات الريادية والشمول المالي بالأقصر

واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تدريب الشباب على المهارات الريادية والشمول المالي، ضمن مبادرة أملك في عملك في قرى ومراكز المحافظة والتي تستهدف 3000 شاب وفتاة.

وقامت وحدة السكان اليوم بتدريب عدد 164 شاب وفتاة من قرى ومركز مدينة اسنا، بحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، ودكتور أحمد العراقي المنسق العام لوحدة السكان عضو المجلس الاقليمي للسكان، وعرفة الرملي مدير المعاملات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وهدير موسى والاء محمود ابو دوح ومحمد كمال مسئولي مبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع جمعية الخير والبركة.



كما تم تدريب عدد 233 شاب وفتاة من قرى مركز ومدينة أرمنت، وذلك بقاعة الشبان المسلمين بأرمنت.

وأوضحت رجاء شوقي، أنه تم التدريب بحضور الدكتور أحمد شاهين مدير حاضنة الأعمال بالأقصر، ومنتصر عبدالعزيز منسق وحدة السكان بإسنا ومنسقي الوحدة بالقرى، ومن مبادرة رواد النيل كلا من هدير موسى ومحمد كمال وآلاء محمود.

وأضافت أن مبادرة أملك في عملك، تهدف إلى تدريب الشباب من أجل خلق فرص عمل وأفكار لمشروعات ريادية في جميع قرى ومراكز محافظة الأقصر، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ومبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري ومؤسسة المنارة والضحى وحاضنة الأعمال بالأقصر ورعاية بنك مصر إدارة الشمول المالي.