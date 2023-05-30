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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يوافق على منح الدرجات العلمية لبعض الباحثين

صدى البلد

 

عقد مجلس جامعة الأقصر،  جلسته رقم 51، برئاسة   الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

 

ووافق المجلس على منح الدكتورة رشا فاروق محمود حمزة، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم وذات الكلية.

 

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كما وافق أعضاء المجلس على منح الطالبة باتعة سيد محمد مازن "من الخارج"، درجة الماجستير في ترميم الآثار، تخصص دقيق ترميم المخطوطات، قسم ترميم الآثار بكلية الآثار.

ووافق أعضاء المجلس على قبول الإهداء المقدم من مديرية أوقاف الأقصر، وهو عبارة عن نسخة من كتاب موسوعة الثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى الموافقة على قبول مجموعة الكتب المهداة من رجل الأعمال مصطفى الزناتي، عن أساسيات المطبخ الفرنسي.

الأقصر اعضاء المجلس جامعة الاقصر درجة الماجستير رئيس جامعة الأقصر رئيس الجامعة قسم اللغة الإنجليزية

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