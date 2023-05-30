" السجائر بتقصر العمر".. 9 مخاطر للتدخين و3 طرق للإقلاع عنه|تعرف عليها

قال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب إن التدخين يُعرف بـ القاتل الصامت، حيث يتسبب في وفاة 8 مليون شخص سنويًا، 10 % منهم بسبب أمراض القلب، مؤكدًا أن التدخين له مشاكل عدة على المدخن وعلى المحيطين به.



مخاطر التدخين

وأشار “الغمراوي” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إلى أن التدخين يتسبب في العديد من الأمراض منها سرطان الجلد وسرطان الفم والشفاة بجانب مايسببه من رائحة كريهة للفم واسفرار في الأسنان ويمكن أن يؤدي إلى فقدانها.



وتابع علاء الغمراوي، استشاري القلب: له خطر كبير على الحجنرة يمكن أن يصل لإصابتها بالسرطان كما يتسبب في سرطان الرئة والربوالشعبي والتهابات متكررة في الصدر، بالإضافة إلى مايسببه التدخين من أمراض القلب.



وأوضح استشاري القلب خطورة التدخين بجانب المرأة الحامل قائلًا إن دخان السجائر يمكن أن يتسبب في ولادة طفل مصاب بعيب خلقي في القلب، مؤكدًا خطورة السجائر الإلكترونية: “زيها زي الدخان العادي”.



وأكد :"السجائربتقصر العمر"، وتسبب تجاعيد وذلك لأنها تجعل الجلد يفقد مرونته، لافتًا إلى أن التدخين يحرمه الشرع، ولابد أن يكون هناك إرادة قوية للإقلاع عن التدخين ووضع الأسرة والصحة في المقام الأول.